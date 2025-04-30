Москвичам вручили нагрудные знаки «Народный фронт. Все для победы»

«Среди нас сегодня — те, кто не по долгу службы, а по зову сердца вносят весомый вклад в развитие ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в поддержку наших военных на передовой. И этим людям мы хотим вручить памятный нагрудный знак “Народный фронт. Все для победы”, утверждённый Центральным штабом Народного фронта», — сказала заместитель префекта ЦАО Москвы Лариса Петрова.