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Москвичам вручили нагрудные знаки «Народный фронт. Все для победы»

Москвичи получили памятные нагрудные знаки «Народный фронт. Все для победы».

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Памятные нагрудные знаки «Народный фронт. Все для победы» вручили москвичам в среду в рамках расширенного заседания Общественного совета ЦАО, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.

В награждении принял участие председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Среди нас сегодня — те, кто не по долгу службы, а по зову сердца вносят весомый вклад в развитие ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в поддержку наших военных на передовой. И этим людям мы хотим вручить памятный нагрудный знак “Народный фронт. Все для победы”, утверждённый Центральным штабом Народного фронта», — сказала заместитель префекта ЦАО Москвы Лариса Петрова.