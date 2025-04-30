В Екатеринбурге открыли выставку эскизов памятников режиссеру Алексею Балабанову

Окончательное место, где установят памятник, еще не определено. Проектами предлагается не только место у Свердловской киностудии, но и пространство у ТЦ «Сити-центр», на ул. Кузнечной ближе к пр. Ленина, на аллее на пр. Ленина. Источник финансирования пока также не определен, возможно, памятник будет установлен не за счет средств муниципального бюджета.