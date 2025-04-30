Семье погибшего журналиста «Звезды» Андрея Панова вручили орден Мужества

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Орден Мужества вручили семье погибшего в зоне специальной военной операции оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
На церемонию награждения пригласили маму Андрея — Валентину Семёновну, сына Иван и бывшую супругу Екатерину, а также делегацию гимназии № 80, где учился Андрей, и его классного руководителя Валентину Шигалову.
По словам советника президента АО ТО «Красная звезда» Андрея Харькова, этот орден Панов заслужил ещё в первую свою командировку, но получил его, к сожалению, лишь теперь. «Это не только его награда — это орден Мужества всей его семьи. Вы вырастили настоящего человека и профессионала. Иван, это и твоя награда. Помни отца — он был достойнейшим человеком», — обратился к семье Харьков.
Андрей начал карьеру оператора на нижегородской телекомпании «Волга». Почти без перерывов он работал в горячих точках, часто находясь на передовой. Андрей прошёл через множество конфликтов — Сирию, Нагорный Карабах, Иран, Пакистан, а затем и спецоперацию, где одна командировка сменяла другую.
«Я не могла удержать его от поездок — это было бы несправедливо. Он сам сделал выбор, следуя своим принципам. Каждый раз, возвращаясь, он рассказывал о работе просто, делился переживаниями и радостью, будто хотел, чтобы мы прожили эти моменты вместе с ним», — рассказала мама героя.
Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также журналист «Известий» Александр Федорчак погибли 24 марта в результате обстрела ВСУ в ЛНР. Корреспондент Никита Гольдин в тот момент получил тяжелые ранения, но после от полученных травм скончался. Панова похоронили 29 марта в Нижнем Новгороде с воинскими почестями.