Семье погибшего журналиста «Звезды» Андрея Панова вручили орден Мужества

По словам советника президента АО ТО «Красная звезда» Андрея Харькова, этот орден Панов заслужил ещё в первую свою командировку, но получил его, к сожалению, лишь теперь. «Это не только его награда — это орден Мужества всей его семьи. Вы вырастили настоящего человека и профессионала. Иван, это и твоя награда. Помни отца — он был достойнейшим человеком», — обратился к семье Харьков.