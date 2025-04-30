На Международном фестивале адаптивного хоккея прикамцы завоевали «золото»

С 25 по 30 апреля в Сириусе состоялся фестиваль, в котором приняли участие более ста команд из разных регионов страны, а также команды Казахстана и Армении. Две команды по следж-хоккею и адаптивному хоккею «Молния Прикамья» представили на соревнованиях Пермский край.
Матчи шли четыре дня. Команда «Молния Прикамья следж» уверенно миновала групповой этап, одержав две победы — над «Уральскими волками» (г. Екатеринбург) и «Ак Барс следж» (г. Казань). Но третьего соперника одолеть не удалось, и пермяки уступили первое место в группе соперникам из ХМАО — Югры. В матче за третье место прикамские следж-хоккеисты встретились с командой «ЛОКО» (г. Ярославль). Встреча закончилась со счетом 0:5, команда из Прикамья заняла почетное четвертое место.
Команда Пермского края по адаптивному хоккею среди слабовидящих завоевала золотые медали и кубок победителя Международного фестиваля. Пермяки упорно сражались с игроками из Новосибирской области и Хабаровского края и добились значительных побед. Прикамская команда поразила ворота соперников 16 раз и пропустила всего четыре шайбы за три матча.
Лучшими игроками матчей в командах от Пермского края стали Лада Тырлова «Молния Прикамья», Егор Капизов «Молния Прикамья», Максим Муртазин «Молния Прикамья», Дмитрий Марков «Молния Прикамья следж», Арсений Шерстобитов «Молния Прикамья следж», Влад Поморцев «Молния Прикамья следж».
Федерация адаптивного хоккея провела церемонию награждения команд ежегодной премией федерации. По итогам хоккейного сезона 2024−2025 гг. обе команды «Молния Прикамья» были удостоены «Золотого стандарта» Федерации адаптивного хоккея России. Это наивысшая оценка качества работы команд и региональной федерации хоккея в прошедшем сезоне. Кроме того, этот статус открывает перед командами возможности к максимальному финансированию на проживание и питание для участников следующего международного фестиваля.