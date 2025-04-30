На Международном фестивале адаптивного хоккея прикамцы завоевали «золото»

Матчи шли четыре дня. Команда «Молния Прикамья следж» уверенно миновала групповой этап, одержав две победы — над «Уральскими волками» (г. Екатеринбург) и «Ак Барс следж» (г. Казань). Но третьего соперника одолеть не удалось, и пермяки уступили первое место в группе соперникам из ХМАО — Югры. В матче за третье место прикамские следж-хоккеисты встретились с командой «ЛОКО» (г. Ярославль). Встреча закончилась со счетом 0:5, команда из Прикамья заняла почетное четвертое место.