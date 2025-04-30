Незаконное строительство киоска остановили в парке Плевен Ростова-на-Дону

— Создана рабочая группа для разработки концепции развития парка. На территории не должно быть никаких конструкций, установленных с нарушением действующих норм. На данном участке ранее располагалось кафе. Его демонтировали, но в начале апреля начали возводить новый объект, которого быть не должно. Сейчас принимаем меры по остановке этих работ, — сказал глава администрации Советского района Никита Паремузов.