Незаконное строительство киоска остановили в парке Плевен Ростова-на-Дону

В парке имени города Плевен в Ростове-на-Дону остановили строительство незаконного торгового павильона. По факту нарушения правил благоустройства был составлен протокол, сообщают городские власти.
Как выяснилось, ранее в парке побывал глава города Александр Скрябин. Чиновник потребовал от компании, которая взяла территорию в долгосрочную аренду, приостановить возведение новых торговых и ресторанных комплексов, а также выполнить благоустройство. В итоге оказалось, что условия не были соблюдены в полной мере, это подтвердили во время проверки.
— Создана рабочая группа для разработки концепции развития парка. На территории не должно быть никаких конструкций, установленных с нарушением действующих норм. На данном участке ранее располагалось кафе. Его демонтировали, но в начале апреля начали возводить новый объект, которого быть не должно. Сейчас принимаем меры по остановке этих работ, — сказал глава администрации Советского района Никита Паремузов.
Вместе с чиновником в ситуации разбирались представители управления культуры и комитета по охране окружающей среды. Специалисты также потребовали прекратить незаконную деятельность.
— Вручили уведомление арендатору участка для явки в комитет для дачи объяснений и дальнейшего разбирательства, — прокомментировал ведущий специалист отдела административного контроля комитета по охране окружающей среды города Ростова-на-Дону Рауль Досаев.
Подпишись на нас в Telegram.