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Девять человек предстанут перед судом за мошенничество на 29 млн рублей в Самаре

Прокуратура города направила в суд материалы уголовного дела против организованной группы, обвиняемой в хищении денежных средств у банков путем оформления фиктивных автокредитов.

Прокуратура города направила в суд материалы уголовного дела против организованной группы, обвиняемой в хищении денежных средств у банков путем оформления фиктивных автокредитов.

Преступники использовали схему с привлечением семи лиц с хорошей кредитной историей, которым предоставляли фальшивые справки о доходах и трудоустройстве. Заёмщики приобретали дорогие автомобили, которые сразу же продавались. Общая сумма ущерба составила более 29 миллионов рублей. Следствие установило причастность фигурантов к семи эпизодам преступлений.

Суд рассмотрит дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что в «Курумоче» надули пневмокаркасный ангар для самолетов SSJ-100 и MC-21.

Также наше издание недавно сообщало о том, что в Самаре пройдут бесплатные кинопоказы под открытым небом с 1 по 11 мая.

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