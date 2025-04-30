Девять человек предстанут перед судом за мошенничество на 29 млн рублей в Самаре

Прокуратура города направила в суд материалы уголовного дела против организованной группы, обвиняемой в хищении денежных средств у банков путем оформления фиктивных автокредитов.
Преступники использовали схему с привлечением семи лиц с хорошей кредитной историей, которым предоставляли фальшивые справки о доходах и трудоустройстве. Заёмщики приобретали дорогие автомобили, которые сразу же продавались. Общая сумма ущерба составила более 29 миллионов рублей. Следствие установило причастность фигурантов к семи эпизодам преступлений.
Суд рассмотрит дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что в «Курумоче» надули пневмокаркасный ангар для самолетов SSJ-100 и MC-21.
Также наше издание недавно сообщало о том, что в Самаре пройдут бесплатные кинопоказы под открытым небом с 1 по 11 мая.
Чтобы оперативно узнавать свежие новости о Самаре и Самарской области, подписывайтесь на наш телеграм-канал!