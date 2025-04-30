Ремонт аварийной лестницы завершили в парке имени Горького в Ростове

В Ростове-на-Дону, на территории парка имени Максима Горького, завершили ремонт аварийной лестницы, теперь она безопасна. Об этом в Telegram рассказал глава города Александр Скрябин.
— Это место — жемчужина нашего города, и его благоустройство — важный шаг к созданию комфортной и безопасной среды, — написал Александр Скрябин.
Благоустройство города, в частности, ростовских скверов и парков, намерены продолжить.
Напомним, лестницу в парке имени Максима Горького привели в порядок по поручению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Донской глава обратил внимание на ее состояние во время прогулки по исторической части Ростова.
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