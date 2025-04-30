Энергетики уходят с Невского проспекта. Они завершили весенний этап работ

Как сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на аппарат вице-губернатора, вдоль Невского проспекта обновили магистральные электросети. На участке от площади Восстания до набережной Мойки специалисты проложили новые кабельные линии.
Работы необходимо было провести из-за увеличения нагрузки на городскую электросеть, а также по причине изношенности кабеля на некоторых участках.
«С целью минимизации нарушения существующего благоустройства при реконструкции работы выполнялись закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения», — уточнили в пресс-службе Смольного.
Всего было заменено больше 10 километров кабельных линий.
После обхода, Сергей Кропачев поручил следить за тем, чтобы места проведения работ были огорожены, а около них стоял информационный стенд, в котором были бы указаны виды и сроки выполнения работ, а также координаты ответственного лица. Помимо этого, Кропачев поручил проконтролировать восстановление внешнего вида проспекта, который мог быть нарушен из-за реконструкции электросетей.
«Впереди майские праздники, празднование Великой Победы. Главная улица Санкт-Петербурга будет востребована жителями и гостями нашего города», — отметил Кропачев.
По словам вице-губернатора, второй этап работ начнется ближе к осени. Во время него планируется обновить кабельные линии на улицах, которые примыкают к Невскому проспекту.