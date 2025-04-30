Энергетики уходят с Невского проспекта. Они завершили весенний этап работ

После обхода, Сергей Кропачев поручил следить за тем, чтобы места проведения работ были огорожены, а около них стоял информационный стенд, в котором были бы указаны виды и сроки выполнения работ, а также координаты ответственного лица. Помимо этого, Кропачев поручил проконтролировать восстановление внешнего вида проспекта, который мог быть нарушен из-за реконструкции электросетей.