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Выяснилось, где запретят продажу алкоголя в Нижнем Новгороде 9 Мая

В Нижнем Новгороде временно запретят продажу алкогольной продукции и напитков в стеклянной таре рядом с зонами проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в департаменте развития предпринимательства.

Ограничение будет действовать в радиусе 500 метров от площадок, где пройдут массовые торжества. Под запрет попадают следующие территории: парк Победы на набережной Гребного канала; ФОК «Юность»; ФОК «Мещерский»; парк «Швейцария»; Автозаводский ПКиО; парк «Дубки»; парк «Светлоярский».

Ранее сообщалось, что 9 мая по Нижнему Новгороду будут курсировать бесплатные автобусы, на которых горожане смогут добраться до мест празднования.