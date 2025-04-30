Выяснилось, где запретят продажу алкоголя в Нижнем Новгороде 9 Мая

Ограничение будет действовать в радиусе 500 метров от площадок, где пройдут массовые торжества. Под запрет попадают следующие территории: парк Победы на набережной Гребного канала; ФОК «Юность»; ФОК «Мещерский»; парк «Швейцария»; Автозаводский ПКиО; парк «Дубки»; парк «Светлоярский».