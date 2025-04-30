Последние новости к вечеру 30 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 30 апреля 2025 года.
В Кремле ответили на угрозы Зеленского об ударе во время парада
Песков заявил, что парад в Москве состоится, несмотря на угрозы со стороны Украины. По его словам, заявления Зеленского «в большинстве неудачны», а россияне с гордостью будут наблюдать за парадом.
ВС России освободили Новое в ДНР
Силы западной группировки войск освободили населенный пункт Новое в ДНР в ходе наступательных действий. Также были нанесены удары по украинским механизированным, танковым и штурмовым бригадам.
Моди не приедет в Москву на 9 Мая
Премьер Индии Нарендра Моди не посетит Москву 9 мая, однако страна направит своего представителя на празднование 80-летия Победы. Кто представит Индию на мероприятиях по случаю 9 Мая, в Кремле не уточнили.
Испания засекретила расследование масштабного блэкаута в стране
Национальная судебная коллегия Испании засекретила материалы дела о массовом отключении электричества 28 апреля. Расследование направлено на выяснение, мог ли сбой быть вызван кибератакой на критическую инфраструктуру.
В ХМАО сорвали теракт против бойца СВО
ФСБ сообщила о предотвращении теракта против российского военного в Ханты-Мансийске. Во время сборки самодельной бомбы произошел взрыв, пострадали пять человек, включая исполнителей. Возбуждено уголовное дело, всех фигурантов отправили под стражу.