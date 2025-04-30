В Москве заработали фонтаны — Сергей Собянин

В Москве снова заработали фонтаны. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
«Насладиться их великолепием можно на ВДНХ, Манежной площади, в “Музеоне”, парке Победы, у Большого театра, Киевского вокзала и в других известных местах столицы», — отметил мэр Москвы.
Запуску предшествовала серьезная подготовка: специалисты очистили чаши, проверили исправность подсветки и инженерных систем, провели монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок. Последняя проверка прошла уже после заполнения сооружений водой.
Территории у фонтанов являются любимыми местами отдыха москвичей и туристов в теплое время года. Их регулярно благоустраивают и обновляют, а также создают новые.
В этом году начали модернизацию фонтана, который находится в чаше под ракетой-носителем «Восток» на ВДНХ. На его месте появится высокотехнологичное сооружение, где можно будет проводить светодинамические шоу.
Кроме того, приведут в порядок фонтан в парке «Дубрава» в Куркине и модернизируют фонтан при благоустройстве территории у Ивановских прудов на востоке столицы. Также планируется завершить капитальный ремонт фонтанного комплекса «Музыка славы» на юго-востоке города, который начали в 2024 году.
В прошлом году в Москве обновили сразу несколько сооружений. Среди них — фонтан с бронзовой фигурой греческого бога Аполлона, комплекс с фигурой сатира с флейтой Пана и фонтан-ручей в саду «Аквариум» на Большой Садовой улице.