В Москве заработали фонтаны — Сергей Собянин

Кроме того, приведут в порядок фонтан в парке «Дубрава» в Куркине и модернизируют фонтан при благоустройстве территории у Ивановских прудов на востоке столицы. Также планируется завершить капитальный ремонт фонтанного комплекса «Музыка славы» на юго-востоке города, который начали в 2024 году.