АСИ выпустило памятку для иностранцев, желающих переехать в Россию

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) выпустило памятку для иностранцев, в которой пошагово изложены все этапы для переезда в Россию, сообщили в пресс-службе АСИ.
«Агентство стратегических инициатив во исполнение указа президента РФ Владимира Путина “Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности” от 19.08.2024 № 702 выпустило памятку для иностранных граждан, переезжающих в Россию», — говорится в Telegram-канале АСИ.
В памятке подробно рассказывается о географии страны, её этнокультурном многообразии, традициях и ценностях, а также пошагово изложены все этапы для переезда в Россию.
Первый этап содержит подробную инструкцию по подготовке к переезду, второй — описание самого процесса переезда и обустройства на новом месте в России, а третий — ответы на часто возникающие вопросы у иностранцев, уже переехавших в страну.
В памятке также представлены необходимые контакты, ссылки и полезные ресурсы, которые помогут лучше подготовиться к переезду и комфортно обустроиться в России.
Ранее АСИ совместно с МВД России создало штаб для иностранцев, желающих переехать в Россию. Модель сопровождения их переезда и адаптации будет отрабатываться в пилотных регионах: Москве, Московской, Нижегородской, Самарской, Новгородской, Владимирской, Псковской, Калужской областях.