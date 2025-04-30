Обновление жизни: как провести Вальпургиеву ночь, чтобы привлечь удачу и богатство

— Достаточно посадить простой однолетний цветок. Но если есть возможность посадить саженец ели или другого вечнозеленого растения, это было бы идеально. Под корни растения, которое вы высаживаете, нужно положить три монетки номиналом по 10 рублей. А когда вы их положите, то скажите эти слова: «Как росток в рост идет, так и богатство меня вскоре найдет». Сказать эти слова нужно три раза, полить цветок водой и спокойно идти домой или на прогулку. Считается, что подобный обряд позволит обеспечить себя благосостоянием, доходами и удачей на ближайшие полгода до следующей Велесовой ночи, которая празднуется с 31 октября на 1 ноября, — посоветовала она.