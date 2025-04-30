Обновление жизни: как провести Вальпургиеву ночь, чтобы привлечь удачу и богатство

Вальпургиева ночь — древний европейский праздник, который ежегодно отмечают в ночь с 30 апреля на 1 мая. Название праздника связано с именем святой Вальбурги, покровительницы Германии и Англии, чья память отмечается католической церковью именно 1 мая. Однако сам обычай празднования возник задолго до христианства и имеет глубокие языческие корни. История праздника, обычаи и традиции — в материале «Вечерней Москвы».
Что такое Вальпургиева ночь.
Изначально этот праздник назывался Бельтайн, что означает «Огонь бога Беля». Это было празднование начала лета, расцвета природы и плодородия. Древние германские племена верили, что именно в Вальпургиеву ночь открывается граница между миром живых и потусторонним царством духов, ведьм и демонов. Согласно преданиям, именно в эту ночь устраивались массовые собрания колдуний и магов на вершинах гор. Особенно знаменитое место — гора Броккен в немецком Гарце. Эти мистерии сопровождались ритуалами очищения огнем, песнями, танцами вокруг костров и различными гаданиями.
Христианство пыталось подавить подобные обычаи, объявив их сатанинскими сборищами. Тем не менее народные поверья оказались сильнее, и празднество продолжало существовать параллельно с официальной религией.
Сегодня Вальпургиева ночь воспринимается скорее как культурное событие, лишенное прежнего религиозного смысла. Особенно широко праздник отмечают в Германии, Австрии, Чехии, Финляндии и Швеции. В Вальпургиеву ночь принято разводить большие костры, которые считаются символом защиты от злых сил и очищения души. Также проходят костюмированные процессии с факелами, изображающие фей, гоблинов и прочих мифологических существ. Девушки и юноши пытаются заглянуть в будущее посредством различных старинных методов предсказания судьбы.
Как проводили Вальпургиеву ночь на Руси.
По словам нумеролога, эксперта по славянской магии Евгении Беловой, Вальпургиева ночь называется так только в германской традиции. Это связано с их местными верованиями и обычаями.
— Например, у кельтов праздник называется Бельтайн. Это праздник встречи лета. По кельтскому календарю года считается, что с 1 мая наступает уже летний период. Собственно говоря, это деление продолжает сохраняться даже в школах современной Британии. Это праздник света, жизни, цветения, возобновления природы, обновления и любви, — рассказала она.
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Эксперт отметила, что встречали и отмечали эту ночь и славяне — это одна из двух Велесовых ночей. Традиции были такие же, как у европейцев: встреча солнца, цветения, приветствие природы. Но также восхваляется Велес — бог скотоводства, богатства, магии, путешествий, мудрости и поэзии.
— Считается, что весь мир пронизан магией и богатством, и достаточно только правильно уметь увидеть и получить эти блага. Собственно, ритуалы Велесовой ночи у славян были направлены именно на это. Точно такие же традиции встречаются даже в азиатских странах. В азиатской части нашей страны эта ночь носит самые разные названия, но считается непременно священной. Буквально каждая культура Средневековья так или иначе восхвалила период с 30 апреля на 1 мая, — сообщила собеседница «ВМ».
По ее мнению, проводить эту ночь желательно на природе около костра, потому что люди приветствуют возрождающееся солнце, или как минимум около окна — достаточно просто зажечь свечу у себя дома.
— Также можно прогуляться под небом, по земле, по траве, попробовать почувствовать, как природа возрождается к жизни, почувствовать себя ее частью. Тем, кто живет в мегаполисах, соприкосновение с природой позволяет вернуться к своим истокам и понять, кто мы есть на самом деле, что мы часть одного огромного большого организма Вселенной. Мы так или иначе взаимодействуем с ним и находимся в некой симфонии. Почувствовать ее, обновиться, напитаться силами земли, наверное, это лучший способ провести Велесову ночь, — считает Белова.
Обряды в Вальпургиеву ночь.
Кроме того, есть несколько простых обрядов. Поскольку в эту ночь приветствуют весну и обновление жизни, то было бы неплохо вечером или ночью 30 апреля посадить живое растение на участке или около подъезда жилого дома, поделилась нумеролог.
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— Достаточно посадить простой однолетний цветок. Но если есть возможность посадить саженец ели или другого вечнозеленого растения, это было бы идеально. Под корни растения, которое вы высаживаете, нужно положить три монетки номиналом по 10 рублей. А когда вы их положите, то скажите эти слова: «Как росток в рост идет, так и богатство меня вскоре найдет». Сказать эти слова нужно три раза, полить цветок водой и спокойно идти домой или на прогулку. Считается, что подобный обряд позволит обеспечить себя благосостоянием, доходами и удачей на ближайшие полгода до следующей Велесовой ночи, которая празднуется с 31 октября на 1 ноября, — посоветовала она.
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