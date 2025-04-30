Ученики 8−9 классов смогут изучать основы управления дронами

«Школьники получат комплексное представление об основах аэродинамики, механики и электроники, изучат процесс программирования беспилотных летательных аппаратов. Все это позволит еще со школьной скамьи развить у ребят техническое мышление и навыки работы с современными технологиями, а также инженерные, изобретательные и творческие способности», — считают в Минобразования.