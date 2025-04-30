Ученики 8−9 классов смогут изучать основы управления дронами

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Факультатив по основам управления квадрокоптерами появится в школах, сообщило Министерство образования Беларуси.
«Она (программа факультатива — Sputnik) рассчитана на учащихся 8−9 классов», — отметили в министерстве.
Предполагается, что на факультативах в том числе будут использоваться виртуальные симуляторы.
«Школьники получат комплексное представление об основах аэродинамики, механики и электроники, изучат процесс программирования беспилотных летательных аппаратов. Все это позволит еще со школьной скамьи развить у ребят техническое мышление и навыки работы с современными технологиями, а также инженерные, изобретательные и творческие способности», — считают в Минобразования.
Планируется, что методические материалы предоставят специалисты из Национального детского технопарка и Белорусской государственной академии авиации.
Кроме того, в Минобразования привели несколько интересных фактов, которые связаны с будущим факультативом. Во-первых, для управления дронами нужны быстрая реакция и способность решать проблемы в реальном времени. Это развивает критическое мышление и навыки принятия решений.
Во-вторых, изучая правила безопасного использования беспилотников, школьники будут формировать у себя чувство ответственности. Также в Минобразования считают, что умение управлять дронами для сегодняшних школьников в будущем станет конкурентным преимуществом на рынке труда.
В-третьих, проекты с использованием беспилотных летательных аппаратов — это зачастую командная работа. Таким образом дети будут развивать навыки коммуникации и сотрудничества.
«Квадрокоптеры используют в научных исследованиях для сбора данных (например, мониторинг окружающей среды) и это вдохновляет на изучение науки и экологии», — подчеркнули в министерстве.