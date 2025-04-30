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Путину в Музее Победы рассказали об истории российского общества «Знание»

Путин ознакомился с историей общества «Знание. Первые» в Музее Победы.

Герои. Подвиги. Победа

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения Музея Победы, где проходит марафон «Знание. Первые», ознакомился с историей российского общества «Знание».

Глава государства в среду приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон «Знание. Первые».

Экскурсию для президента провел глава общества «Знание» Максим Древаль, он рассказал Путину об истории и о нынешнем этапе работы организации после ее перезагрузки в 2021 году. Древаль сообщил, что сейчас в обществе 30 тысяч лекторов.

Говоря о советском периоде, Древаль отметил, что, например, газета «Аргументы и факты» раньше издавалась как бюллетень общества «Знание».

«Да? Ускользнуло от меня это», — удивился Путин.