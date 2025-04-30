В Омске снесут аварийный детсад и построят новый на его месте

В Омске началась реализация проекта по сносу аварийного здания детского сада № 310. Здание было признано аварийным в 2018 году. После этой процедуры детей перевели в другие сады, а само здание огородили забором.
Строительство нового детсада на проспекте Мира, 65а, планируется начать в июне 2025 года после проведения конкурсных процедур. Проект готов, а на его реализацию в 2025 и 2026 годах будет выделено 285,9 млн и 535,5 млн рублей соответственно. Новый детский сад получит отдельное юридическое лицо.
Параллельно с этим проектом, в рамках адресной инвестиционной программы, запланировано строительство еще одного детского сада в микрорайоне Амурский-2. На это выделено 155,1 млн рублей в 2025 году, 51,7 млн рублей в 2026 году и 4,3 млн рублей в 2027 году.
Проект строительства нового детского сада на проспекте Мира разработала компания «Стройбетон», но участие компании в строительных работах будет зависеть от результатов конкурсных процедур.