В Омске снесут аварийный детсад и построят новый на его месте

Параллельно с этим проектом, в рамках адресной инвестиционной программы, запланировано строительство еще одного детского сада в микрорайоне Амурский-2. На это выделено 155,1 млн рублей в 2025 году, 51,7 млн рублей в 2026 году и 4,3 млн рублей в 2027 году.