Какой будет погода в Казахстане 1 мая

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. С запада на территорию Казахстана 1 мая надвигается антициклон, который вызовет прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха сначала на западе, а затем и на севере, востоке РК. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Улытау и Абай в ночные часы столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры воздуха.