Какой будет погода в Казахстане 1 мая

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. С запада на территорию Казахстана 1 мая надвигается антициклон, который вызовет прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха сначала на западе, а затем и на севере, востоке РК. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Улытау и Абай в ночные часы столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры воздуха.
В Абайской области по данным синоптиков ночью и утром на юге будет дождь. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северный, северо-восточный 9−14, на юго-западе, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 10 тепла, на западе, севере области заморозки 3 градуса, днем 13−18, на юге области 21 тепла.
В Акмолинской области днем на западе и севере возможен небольшой дождь. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9−14, днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на западе, юге, востоке области заморозки 1−3 градуса, днем 14−19 тепла.
В Актюбинской области на западе и юге прогнозируют небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на юге области 10 тепла, на северо-востоке области на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем 14−19 тепла.
В Алматинской области на западе и юге ожидается дождь, гроза, град, в горных районах области ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 9−14, на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, в горных районах области 0−5 тепла, днем 20−25, в горных районах области 10−15 тепла.
В Атырауской области ночью на юге возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, на востоке области 3, днем 15−20 тепла.
В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на юге пройдет дождь. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-западный, северный 9−14, на юго-востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 8 тепла, на севере, востоке области заморозки 4 градуса, днем 13−18, на востоке области 8 тепла.
В Жамбылской области на севере, юге и в горных районах прогнозируют дождь, грозу, днем град. В горных районах области туман. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, в горных районах области 5, днем 20−25, в горных районах области 17 тепла.
В Жетысуской области ночью в горных районах пройдет дождь, днем на востоке, в центре, горных районах области дождь, гроза. В горных районах области град. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, востоке, в центре области порывы 15−20, временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, в горных районах области 5, днем 20−25, на юге области 29, в горных районах области 15 тепла.
В Западно-Казахстанской области днем на севере возможен дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, днем 17−22 тепла.
В Карагандинской области будет без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере, востоке области заморозки 3 градуса, на юге области 10 тепла, днем 15−20 тепла.
В Костанайской области осадков не ожидается. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, на западе, востоке области заморозки 1 градус, днем 14−19 тепла.
В Кызылординской области будет без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, днем 20−25 тепла.
В Мангистауской области ночью на севере и северо-западе прогнозируют дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 7, днем 20−25, на западе области 17 тепла.
В Павлодарской области осадков не ожидается. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер южный ночью 3−8, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла на западе, юге области заморозки 3 градуса, днем 12−17 тепла.
В Северо-Казахстанской области будет без осадков. Ветер юго-западный ночью 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, севере, юге области порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на юго-востоке области заморозки 3 градуса, днем 13−18 тепла.
В Туркестанской области на западе, юге и в горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13, на западе, юге, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, в горных районах области 7, днем 25−30, в горных районах области 22 тепла.
В Улытауской области будет без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, на востоке, севере области заморозки 1 градус, днем 15−20 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью заморозки 2 градуса, днем 15−17 тепла.
Алматы: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 3−8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 23−25 тепла.
Шымкент: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 25−27 тепла.