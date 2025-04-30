В Ростовской области ранними яровыми культурами засеяли почти 1 млн га

Технические культуры высадили на площади в 455 тысяч га, это примерно 45% от плана. При этом большую часть технических культур — около 314 тысяч га — составляет подсолнечник. Также к этому моменту посеяли 6,5 тысячи га овощей и картофеля, это 32% от плана.