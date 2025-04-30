В Ростовской области ранними яровыми культурами засеяли почти 1 млн га

Весенняя посевная кампания в Ростовской области преодолела «экватор». Ранними яровыми культурами засеяли уже почти почти 999 тысяч га, рассказал заместитель главы региона Сергей Бодряков.
— Обработали около 54% от планируемых посевных площадей. В целом нашим земледельцам предстоит засеять около 1,9 млн га яровых культур, — уточнил Сергей Бодряков.
По информации донского минсельхозпрода, зерновыми и зернобобовыми в регионе уже заняли 506 тысяч га или более 83% площадей.
Технические культуры высадили на площади в 455 тысяч га, это примерно 45% от плана. При этом большую часть технических культур — около 314 тысяч га — составляет подсолнечник. Также к этому моменту посеяли 6,5 тысячи га овощей и картофеля, это 32% от плана.
Параллельно ведется подкормка озимых и обработка посевов против сорняков, болезней и вредителей.
Добавим, донские аграрии сейчас пользуются региональной и федеральной господдержкой, в том числе льготными краткосрочными кредитами. Кроме того, в 2025 году планируют выделить 10 млрд рублей на развитие АПК и сельских территорий. На сегодня направлено 2,5 млрд рублей.
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