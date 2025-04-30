В Госдуме предложили закрепить за гражданами выбор между ИИ и людьми

Обращение парламентарии направили в правительство РФ. Они отмечают, что сейчас в Госдуме ведется разработка основ законодательства о развитии технологий ИИ. В ходе этой работы будут учтены как необходимость развития современных инструментов, так и требования к безопасности и спокойствию граждан при их применении.