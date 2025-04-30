В Госдуме предложили закрепить за гражданами выбор между ИИ и людьми

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Руководитель фракции «Новые люди» в ГД Алексей Нечаев и депутат от этой фракции Антон Ткачев предложили закрепить за гражданами РФ выбор — получать услуги в сферах медицины и образования с использованием искусственного интеллекта или общаться за помощью к человеку, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Обращение парламентарии направили в правительство РФ. Они отмечают, что сейчас в Госдуме ведется разработка основ законодательства о развитии технологий ИИ. В ходе этой работы будут учтены как необходимость развития современных инструментов, так и требования к безопасности и спокойствию граждан при их применении.
«Граждане должны получить реальный выбор, основанный на их личных предпочтениях — принимать помощь ИИ или полагаться на опыт человека. Такой выбор особенно важен, когда речь идёт о здоровье и образовании, напрямую затрагивающих основные права граждан. Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Юрьевич (Григоренко — вице-премьер РФ), предусмотреть для каждого гражданина возможность альтернативного получения услуг, исключающего применение технологий искусственного интеллекта в сферах медицины и образования, в подготавливаемых проектах нормативно-правовых актов, регулирующих использование искусственного интеллекта», — сказано в документе.
В нем подчеркивается, что граждане опасаются, что внедрение ИИ в образование снизит роль живого общения между учителями и учениками и ухудшит возможность индивидуального подхода к обучению. Поскольку сфера образования затрагивает воспитание, формирование и развитие личности детей, любые новшества здесь воспринимаются с особой осторожностью.
«Необходимо закрепить право пациента требовать, чтобы диагностика заболевания, выбор метода лечения и обработка его персональных медицинских данных осуществлялись исключительно врачом-человеком, без участия искусственного интеллекта. Медицинская организация должна быть обязана предоставить альтернативу без использования алгоритмов, если пациент изъявит такое желание. Аналогично, в сфере образования необходимо гарантировать право ученика или его родителей требовать, чтобы процесс обучения, проверка знаний и сбор данных об успеваемости проводились исключительно педагогическими работниками без применения систем ИИ», — отмечается в обращении.