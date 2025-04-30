Мистерия-буфф с элементами психоделики: на ММКФ представили фильм «Отель “Онегин”

Определить жанровую принадлежность этого фильма непросто. Авторы характеризуют «Отель» как комедию дель арте, однако, скорее, это напоминает мистерию-буфф с элементами психоделики. Это плавное погружение не только в мир «Евгения Онегина», но и «Маленьких трагедий» и других выдающихся творений Пушкина. Все это переосмыслено авторским взглядом, где реальность и вымысел неожиданно и визуально эффектно переплетаются. Не каждый зритель, особенно современный выпускник школы, готов к столь утонченному восприятию классики, но насладиться оживающей историей и поэзией сможет любой. И ощутить гордость за великого соотечественника.