Путин встретился с участниками просветительского марафона «Знание. Первые»

Кроме того, во встрече с президентом участвуют молодые деятели культуры и съемочная группа фильма «В списках не значился». Это режиссер Сергей Коротаев, народный артист России Владимир Машков, который выступил продюсером и исполнил одну из ролей в этой военной драме, а также сыгравший главную роль в фильме актер Владислав Миллер.