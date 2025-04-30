Путин встретился с участниками просветительского марафона «Знание. Первые»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретился с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» в столичном Музее Победы на Поклонной горе.
Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» российского общества «Знание» в этом году проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Москве марафон проходит в Музее Победы.
Среди участников встречи с Путиным школьники и студенты из разных регионов России. Это ребята из поисковых отрядов, участники Движения Первых, движения «Волонтеры Победы», Юнармии, создатели патриотических проектов, дети участников специальной военной операции.
Во встрече принимают участие также советники директоров школ по воспитанию, лекторы и наставники, в их числе — капитан танковых войск, Герой России Балдан Цыдыпов, который является лектором общества «Знание» и возглавляет в организации департамент по патриотической работе.
Кроме того, во встрече с президентом участвуют молодые деятели культуры и съемочная группа фильма «В списках не значился». Это режиссер Сергей Коротаев, народный артист России Владимир Машков, который выступил продюсером и исполнил одну из ролей в этой военной драме, а также сыгравший главную роль в фильме актер Владислав Миллер.
На встрече с Путиным присутствуют и некоторые иностранные участники марафона — член международной команды движения «Волонтёры Победы» в Приднестровье Дмитрий Прохоренко и координатор международного движения «Бессмертный полк» в Испании, организатор шествий в Мадриде Виктория Самойлова.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона «Знание. Первые».