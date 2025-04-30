ГАИ напомнила о перекрытии улиц в Минске 2 и 6 мая

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Движение всех видов транспорта будет перекрыто 2 и 6 мая в Минске с 16:50 по улицам Основателей и Стариновской, сообщает управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«Для повторного прохождения на репетициях техника механизированной колонны с улицы Сурганова будет поворачивать направо на проспект Независимости и двигаться по названому ранее маршруту», — пояснили в ГАИ.
После каждой репетиции военная техника будет возвращаться в городок «Уручье» по проспекту Машерова, улице Тимирязева, улице Саперов, проспекту Победителей, улице Орловской, улице Сурганова, проспекту Независимости, улицам Стариновской и Основателей.
Отдельно в ГАИ сообщили и время, когда будет ехать колонна техники с пешими расчетами. Для нее 2 и 6 мая планируется перекрывать движение с 18:40 на улице Рогачевской — проспекте Независимости — МКАД (внешнее кольцо) — проспекте Победителей — улице Саперов — улице Тимирязева — проспекте Машерова.
«Далее колонна будет делиться и заходить на места стоянки, организованные на улицах Игнатенко, Тарханова, Гвардейской и Грибоедова», — добавили в дорожной милиции.
Эта колонна будет возвращаться в пункты дислокации по проспекту Победителей — МКАДу (внутреннее кольцо) — проспекту Независимости — улице Рогачевской.
При этом водителям нужно учесть, что по упомянутым маршрутам 2 и 6 мая не только перекроют движение. Там будут ограничения на остановку и стоянку.
Кроме того, дополнительно с 23:00 30 апреля по 05:30 1 мая на проспекте Машерова будет сводная тренировка механизированной колонны. В это время перекроют движение по проспекту Машерова (от улицы Даумана) — улице Тимирязева — улице Саперов — проспекту Победителей (до улицы Орловской).