МВД России объявило главреда «Дождя» Дзядко в розыск

МВД России объявило главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко в розыск. Журналист покинул Россию в 2022 году после блокировки сайта телеканала, в том же году его признали иноагентом. В 2023-м филиалы «Дождя» за рубежом были признаны нежелательными организациями. Дзядко дважды оштрафовали за участие в их деятельности и нарушение требований по маркировке.