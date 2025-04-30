Путин назвал Великую Победу триумфом советского народа

В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание». РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
«Всё, что происходило во времена Второй мировой войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, — это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа. Может быть, в первую очередь российского народа, потому что, если посмотреть по количеству потерь, то Россия в составе Советского Союза, она тогда называлась РСФСР, Российская Советская Федеративная Республика, потери РСФСР составили около 70%, 69% с чем-то, почти 70%», — сказал Путин.