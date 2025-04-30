Актриса Анна Каменкова призналась, что Смоктуновский помог ее карьере

— Не знаю. Правда, даже представить не могу. Конечно, все случай. Но иногда ты соответствуешь случаю — и он твой. А иногда проходишь мимо, не замечаешь. А тут все как-то совпало. Хотя и тогда не все было просто. Героине должно было быть семь-восемь лет, а мне было всего пять. Они, по сути, рискнули. А ребенок в пять лет — он ведь уже самостоятельный. Вот смотрю сейчас на внука, ему почти четыре, и у него уже своя жизнь. Эти взрослые примочки его совершенно не интересуют. Если он хочет что-то — у него на это своя логика, своя правда. Так же и я. Меня привезли на пробы в Минск, построили в большом павильоне шалаш, мы что-то репетировали. А потом начали ставить свет — тогда это занимало много времени. Я устала ждать и тихо ушла — просто пошла гулять по студии. Вся группа бегала, искала меня, а я бродила по этажам и коридорам одна. Это сейчас мы себе такого не можем позволить: надо сидеть, ждать. А тогда все было по-другому. Хотя, честно сказать, и сейчас в кино мы все время ждем. Просто раньше ждали долго, а теперь все бегом-бегом-бегом.