МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Международный аэропорт Внуково подключится к эксперименту по сдаче биометрии иностранцами с четверга, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она напомнила, что иностранцы и лица без гражданства, пересекающие границу РФ через международные аэропорты московской зоны и в автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, обязаны сдать биометрические данные — изображение лица и отпечатки пальцев.
«Первого мая к эксперименту по сдаче биометрии иностранными гражданами подключается международный аэропорт Внуково имени А. Н. Туполева», — написала Волк в Telegram-канале.
По словам Волк, эксперимент направлен на усиление уровня миграционной безопасности и исключение нахождения в стране тех, кто имеет запрет на въезд в Российскую Федерацию, а также всех, кто занимается деструктивной деятельностью и пытается проникнуть через границу, используя измененные установочные данные.
За время действия эксперимента с декабря 2024 года биометрические процедуры прошли свыше 2,7 миллиона человек, выявлено порядка 21 тысячи иностранцев, имеющих ограничения на въезд в Россию или находящихся в розыске, отметила она.