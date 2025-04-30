Аэропорт Внуково подключится к эксперименту по сдаче биометрии иностранцами

По словам Волк, эксперимент направлен на усиление уровня миграционной безопасности и исключение нахождения в стране тех, кто имеет запрет на въезд в Российскую Федерацию, а также всех, кто занимается деструктивной деятельностью и пытается проникнуть через границу, используя измененные установочные данные.