Путин подчеркнул важность передачи памяти о ВОВ будущим поколениям

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность использования современных возможностей для того, чтобы передавать память о Великой Отечественной войне будущим поколениям.
Путин в среду приехал на площадку проведения просветительского марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание».
«Чрезвычайно важно использовать современные возможности для того, чтобы передавать эту информацию, эту правду о прошлом, в данном случае — о Великой Отечественной войне и о ее героях, передавать ее в день сегодняшний и в день завтрашний», — сказал он на встрече с участниками марафона.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.