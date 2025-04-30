Путин подчеркнул важность передачи памяти о ВОВ будущим поколениям

«Чрезвычайно важно использовать современные возможности для того, чтобы передавать эту информацию, эту правду о прошлом, в данном случае — о Великой Отечественной войне и о ее героях, передавать ее в день сегодняшний и в день завтрашний», — сказал он на встрече с участниками марафона.