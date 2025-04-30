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Путин подчеркнул важность передачи памяти о ВОВ будущим поколениям

Путин: важно использовать современные возможности, чтобы передавать память о ВОВ.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность использования современных возможностей для того, чтобы передавать память о Великой Отечественной войне будущим поколениям.

Путин в среду приехал на площадку проведения просветительского марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание».

«Чрезвычайно важно использовать современные возможности для того, чтобы передавать эту информацию, эту правду о прошлом, в данном случае — о Великой Отечественной войне и о ее героях, передавать ее в день сегодняшний и в день завтрашний», — сказал он на встрече с участниками марафона.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.