Информацию о подвигах прошлого нужно подавать искренне, заявил Путин

«Конечно, очень важно в этой связи иметь возможность и уметь правильно, искренне, если позволите сказать, и пронзительно донести всю информацию о том, что было в предыдущие десятилетия, предыдущие годы», — сказал Путин на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».