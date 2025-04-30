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Информацию о подвигах прошлого нужно подавать искренне, заявил Путин

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Информацию о героических подвигах прошлого нужно подавать искренне и пронзительно, сказал президент РФ Владимир Путин.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: © РИА Новости

«Конечно, очень важно в этой связи иметь возможность и уметь правильно, искренне, если позволите сказать, и пронзительно донести всю информацию о том, что было в предыдущие десятилетия, предыдущие годы», — сказал Путин на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

Марафон «Знание. Первые» в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона «Знание. Первые».