Путин поблагодарил общество «Знание» за работу

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российское общество «Знание» за работу и отметил высокий уровень доверия к его лекторам.
«А уровень доверия к тому, что делает лекторский корпус общества “Знание”, у граждан страны достигает 80%. Это очень серьезно. Я хочу за это поблагодарить всех, кто организует работу общества “Знание”. Почему? Потому что это значит, что подбор этих лекторов правильный. Это значит, что люди, когда их слушают, доверяют тому, что и как они говорят. Это очень важно», — сказал Путин в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.