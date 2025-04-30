Путин поблагодарил общество «Знание» за работу

«А уровень доверия к тому, что делает лекторский корпус общества “Знание”, у граждан страны достигает 80%. Это очень серьезно. Я хочу за это поблагодарить всех, кто организует работу общества “Знание”. Почему? Потому что это значит, что подбор этих лекторов правильный. Это значит, что люди, когда их слушают, доверяют тому, что и как они говорят. Это очень важно», — сказал Путин в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».