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Тюльпановые поля зацвели в Беларуси

В Беларуси расцвели целые поля с тюльпанами.

Источник: Комсомольская правда

Тюльпановые поля расцвели в Беларуси. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Брестского областного исполнительного комитета.

«За этими видами едут со всей Беларуси», — говорится в сообщении. Также указано, что эти красивейшие поля выращивает крестьянско-фермерское хозяйство «Находка Полесья».

Цвести тюльпаны на полях будут еще около недели. Фото: КФХ «Находка Полесья».

Снимки цветцщих тюльпановых полей уже разлетелись по социальным сетям. Но судя по указываемым отметкам, поля цветущих тюльпанов можно найти не только на Брестчине, но и близ Пинска. Цветочные поля уже называют эффектными фотолокациями, и как, сообщают пользователи, они вполне доступны: в море тюльпанов ради фотосессии можно спокойно попасть за дополнительную плату в размере от 50 до 75 белорусских рублей, в зависимости от дня недели.

Разноцветное море тюльпанов выглядит очень эффектно. Фото: КФХ «Находка Полесья».