Тюльпановые поля зацвели в Беларуси

Снимки цветцщих тюльпановых полей уже разлетелись по социальным сетям. Но судя по указываемым отметкам, поля цветущих тюльпанов можно найти не только на Брестчине, но и близ Пинска. Цветочные поля уже называют эффектными фотолокациями, и как, сообщают пользователи, они вполне доступны: в море тюльпанов ради фотосессии можно спокойно попасть за дополнительную плату в размере от 50 до 75 белорусских рублей, в зависимости от дня недели.