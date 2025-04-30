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Путин заявил о важности начала работы героев СВО с молодежью

Путин отметил важность того, что герои СВО начали работу с молодежью в России.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность того, что герои специальной военной операции (СВО) уже начали работу с молодежью в РФ.

Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание».

«Это очень важно, что наши герои сегодняшнего дня напрямую работают с молодыми людьми, прямо говорят о том, что они видели, чем они занимались и как они оценивают то, что происходит в стране и в мире. Чрезвычайно важная вещь», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин особо отметил, что на марафоне «Знание» присутствуют военнослужащие.

«Сейчас один из участников специальной военной операции мне рассказывал о своей работе в обществе “Знание”, — добавил он.

Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.