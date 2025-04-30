Путин заявил о важности начала работы героев СВО с молодежью

«Это очень важно, что наши герои сегодняшнего дня напрямую работают с молодыми людьми, прямо говорят о том, что они видели, чем они занимались и как они оценивают то, что происходит в стране и в мире. Чрезвычайно важная вещь», — сказал глава государства.