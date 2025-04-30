Путин рассказал о создании и возрождении общества «Знание»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Общество «Знание» было создано президентом Академии наук СССР Сергеем Вавиловым, и уже тогда звание лектора было уважаемым, но и сейчас, после возрождения общества, его работа продвигается эффективно, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с участниками федерального просветительского марафона «Знание. Первые».
«Теперь скажу два слова об обществе “Знание”. Инициатором его был наш выдающийся ученый и тогда президент Академии наук СССР Вавилов. Вот с этого все началось, и действительно, в прежние годы, еще в советские времена, звание лектора было очень уважаемым, было на высоком уровне всегда», — рассказал президент.
Однако, по его словам, и сейчас, после возрождения общества «Знание», его работа развивается «достаточно быстро и эффективно». «Уже 30 тысяч лекторов, охват аудитории 50 миллионов человек. 50 миллионов человек — это уже кое-что значит», — добавил глава государства.
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.