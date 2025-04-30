Путин рассказал о создании и возрождении общества «Знание»

«Теперь скажу два слова об обществе “Знание”. Инициатором его был наш выдающийся ученый и тогда президент Академии наук СССР Вавилов. Вот с этого все началось, и действительно, в прежние годы, еще в советские времена, звание лектора было очень уважаемым, было на высоком уровне всегда», — рассказал президент.