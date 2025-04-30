Эксперты назвали должность в сфере PR с самой высокой зарплатой в России

За последний год средняя зарплата PR-специалистов выросла на 16,8 процента и теперь в среднем составляет около 140 тысяч рублей. При этом самая высокая зарплата в 2025 году составила 250 тысяч рублей на позиции Account PR-менеджера. Своим исследованием с «Вечерней Москвой» поделилась коммуникационная группа Vinci Agency.
— Рынок PR-услуг активно развивается в России: бизнес все чаще обращается к агентствам за продвижением, увеличивая бюджеты. В то же время при высоком спросе сохраняется проблема дефицита квалифицированных кадров. С каждым годом всё сложнее найти кандидатов, которые готовы ответственно и с интересом относиться к своей работе. Компаниям приходится в прямом смысле сражаться с конкурентами за соискателей: повышать зарплаты, адаптировать условиями труда, вводить ДМС и развивать корпоративную культуру, — рассказала директор по PR и New Media группы Vinci Agency Татьяна Куликова.
Согласно статистике, наибольшая разница в доходах в 2024 и 2025 годах наблюдается у младших PR-специалистов. Так, за год их показатели выросли сразу на 52,5 процента — с 52,5 тысячи рублей до 80 тысяч рублей.
Второе место заняли Account PR-менеджеры. В особенности это касается сотрудников с опытом работы от четырех лет. Если раньше их ожидания составляли 195 — 210 тысяч рублей, то в настоящий момент среднерыночное предложение доходит до 250 тысяч.
Если говорить о Senior PR-менеджерах, то их прирост в заработной плате составил 8,6 процента — со 170 — 180 тысяч рублей в 2024 до 180 — 200 тысяч в 2025 году.
По статистике, на последнем месте оказались Middle PR-менеджеры, их зарплаты изменились меньше всего — лишь на 3,7 процента. Раньше специалистам платили 120 — 150 тысяч рублей, сейчас — от 130 до 150 тысяч.
В основе исследования лежат результаты 100 собеседований с целевыми кандидатами и внутренняя аналитика компании.
По данным Vinci Agency, грейды в PR-индустрии отличаются спектром выполняемых задач, опытом и уровнем самостоятельности менеджера. Чаще всего связанные со сферой компании предлагают следующую иерархию должностей (от меньшего к большему): стажер, младший (junior) PR-специалист, (middle) PR-менеджер, старший (senior) PR-менеджер, Account PR-менеджер, или group head, заместитель PR-директора, PR-директор.
При этом рекламные агенты стали самыми востребованными специалистами в сфере маркетинга, рекламы и PR в третьем квартале 2024 года. Спрос на них вырос на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.