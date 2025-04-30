Эксперты назвали должность в сфере PR с самой высокой зарплатой в России

— Рынок PR-услуг активно развивается в России: бизнес все чаще обращается к агентствам за продвижением, увеличивая бюджеты. В то же время при высоком спросе сохраняется проблема дефицита квалифицированных кадров. С каждым годом всё сложнее найти кандидатов, которые готовы ответственно и с интересом относиться к своей работе. Компаниям приходится в прямом смысле сражаться с конкурентами за соискателей: повышать зарплаты, адаптировать условиями труда, вводить ДМС и развивать корпоративную культуру, — рассказала директор по PR и New Media группы Vinci Agency Татьяна Куликова.