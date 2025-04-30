Защитники Родины совершают подвиг до сих пор, заявил Путин

«Конечно, те, кто воевал во время Великой Отечественной войны, отдавал свои жизни за нашу страну, за нашу Родину, за сегодняшний день, за то, чтобы она сохранилась как таковая, чтобы появлялись новые и новые поколения в нашей стране, они совершили подвиг. Но они совершают его до сих пор, даже те, которые погибли, защищая отечество. Почему? Потому что память об их подвиге составляет одну из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это, в значительной степени, и есть Россия», — сказал Путин на встрече с участниками федерального просветительского марафона «Знание. Первые».