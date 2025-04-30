Синоптики предупредили о заморозках до минус пяти в Челябинской области

«Ночью и утром 1 мая в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до минус 5 градусов», — сообщают в региональном ЦГМС.
Понижение температуры воздуха до отрицательных значений может привести к увеличению числа пожаров в частном секторе из-за использования печного отопления и обогревателей.
В МЧС в связи с этим настоятельно рекомендуют не эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений, не использовать нестандартные самодельные электронагревательные приборы и удлинители для их питания, не оставлять их без присмотра.
Из детализированного прогноза следует, что 1 мая будет облачно с прояснениями. Ночью местами в горных районах пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя, днем в большинстве районов прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в горах — умеренные. Ветер юго-западный 6−11 м/с, локально порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2−7, кое-где — до минус 5, днем плюс 9−14, на юге — до 18 тепла.
В пятницу, 2 мая, при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, его скорость 3−8 м/с, днем отдельные порывы до 13 м/с Температура воздуха ночью от нуля до плюс 3, местами заморозки в воздухе и на почве — до минус 2, днем плюс 8−13, на юге — до 18.
В субботу, 3 мая, ночью облачно с прояснениями, прошумят небольшие, местами — умеренные дожди, днем — облачно, повсеместно дожди. Ветер южной четверти 6−11 м/с, локально порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью плюс 3−8, днем — 9−14, на юге — до 19.
Непосредственно в Челябинске 1 мая днем небольшой дождь с отдельными порывами ветра до 14 м/с, температура воздуха ночью плюс 4−6, днем плюс 12−14; 2 мая преимущественно без осадков, днем отдельные порывы ветра до 13 м/с, температура воздуха ночью плюс 1−3, днем плюс 10−12; 3 мая ночью небольшой дождь, днем — умеренный, порывы ветра до 17 м/с, температура воздуха ночью плюс 5−7, днем плюс 12−14.