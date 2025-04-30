Синоптики предупредили о заморозках до минус пяти в Челябинской области

В пятницу, 2 мая, при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, его скорость 3−8 м/с, днем отдельные порывы до 13 м/с Температура воздуха ночью от нуля до плюс 3, местами заморозки в воздухе и на почве — до минус 2, днем плюс 8−13, на юге — до 18.