В Будапеште прошли консультации ученых из России и США

«Недавно мы получили запрос от американских ученых и исследователей, которые хотели бы наладить научный диалог со своими партнерами из России. Они попросили нас оказать поддержку, чтобы это произошло в Венгрии», — сказал глава МИД, комментируя появившиеся в соцсетях записи о проведении российско-американских консультаций.