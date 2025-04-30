В Будапеште прошли консультации ученых из России и США

БУДАПЕШТ, 30 апреля. /ТАСС/. Консультации ученых из России и США, заинтересованных в развитии научного сотрудничества, состоялись в Будапеште. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, консультации длились два дня и были организованы по инициативе американской стороны.
«Недавно мы получили запрос от американских ученых и исследователей, которые хотели бы наладить научный диалог со своими партнерами из России. Они попросили нас оказать поддержку, чтобы это произошло в Венгрии», — сказал глава МИД, комментируя появившиеся в соцсетях записи о проведении российско-американских консультаций.
«Мы с радостью согласились с этой инициативой и предоставили место для встречи российских и американских ученых и исследователей в Будапеште», — отметил Сийярто, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции после переговоров с министром транспорта Анголы.
Сийярто напомнил, что правительство Венгрии твердо убеждено в необходимости международного диалога, который является «самым быстрым путем к миру». «Поэтому всякий раз, когда поступают запросы об использовании Венгрии и Будапешта в качестве площадки для диалога, мы предоставляем место для американо-российского диалога на любую тему и между любыми участниками», — пояснил министр.
Он подчеркнул, что нормальное сотрудничество России и США делает мир «более безопасным местом». «Здесь, в Центральной Европе, нам хорошо известно, что происходит при хорошем сотрудничестве между американцами и русскими, и что происходит при плохом», — добавил глава МИД.
Сийярто не уточнил состав участников научных консультаций и темы, которым они были посвящены. Запрос корреспондента ТАСС об этом в МИД Венгрии пока остается без ответа.