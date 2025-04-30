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Память о героизме дедов и прадедов помогает достигать побед, заявил Путин

Путин: память о героизме дедов и прадедов помогает достигать побед и результатов.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Память о героизме дедов и прадедов, их личный пример — важная вещь, она помогает достигать новых побед и результатов, заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что для каждой российской семьи события Великой Отечественной войны имеют значение — в том числе и потому, что они затронули каждую семью.

«Ведь когда нам с вами говорят, кто-то рассказывает о своих дедушках, бабушках, а мы, вы, я, все остальные миллионы граждан России воспринимают это как часть самих себя. Но если мой отец, если мой дед, прадед был таким героем, значит, где-то в генах и у меня это есть. Это значит, и я могу, и я должен. Вот это — чрезвычайно важная вещь. И нам нужно сохранять это и в целом в масштабах страны, и на уровне каждой семьи. И тогда, без всяких сомнений, в любой сфере, в любой области мы будем достигать нужного нам результата и победы», — сказал Путин на марафоне «Знание. Первые».

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.