Нейрофизиологи открыли свидетельства ошибочности двух популярных теорий сознания

«Конечно, одного эксперимента не хватит, чтобы окончательно опровергнуть и ту, и другую теорию, плюс сами теории слишком сильно отличаются друг от друга по своим установкам и сути для того, чтобы одна из них могла одержать убедительную победу. Тем не менее, нам удалось проверить многие аспекты этих теорий и понять, как и где можно декодировать информацию о том, как мозг обрабатывает зрительный опыт», — пояснил профессор Университета Сассекса (Великобритания) Анил Сет, чьи слова приводит пресс-служба Института Аллена.