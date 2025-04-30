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Россия — это люди, а не просто территория, заявил Путин

Путин: героические страницы истории страны важны для внутреннего мира россиян.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия — это люди, а не просто территория, и большое значение для внутреннего мира россиян имеют героические страницы истории страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в среду приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон «Знание. Первые», который посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как отметил президент в беседе с участниками марафона, очень важно, чтобы деятели искусства в своей работе обращались к героическим страницам истории страны и были рядом с такими событиями.

«Вещи, связанные с героическими страницами, чрезвычайно важны. Это, безусловно, очень важная составляющая нашего внутреннего мира. А внутренний мир каждого конкретного человека и всех вместе, по сути дела, это и есть то, что мы называем Россия. Потому что Россия — это люди, а не просто территория», — подчеркнул Путин.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.