Россия — это люди, а не просто территория, заявил Путин

«Вещи, связанные с героическими страницами, чрезвычайно важны. Это, безусловно, очень важная составляющая нашего внутреннего мира. А внутренний мир каждого конкретного человека и всех вместе, по сути дела, это и есть то, что мы называем Россия. Потому что Россия — это люди, а не просто территория», — подчеркнул Путин.