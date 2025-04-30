Лукашенко понравился фильм о Брестской крепости, рассказал Путин

«Мы вчера, когда были в Волгограде, по инициативе Александра Григорьевича Лукашенко говорили об этом. Он как раз сказал мне, что посмотрел этот фильм. Вас очень благодарил за эту работу. Вижу, что не зря, действительно, есть за что», — сказал Путин, после просмотра отрывков из фильма «В списках не значился», посвященного защите Брестской крепости.