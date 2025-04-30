Путин процитировал строки из поэмы Твардовского

«Сколько замечательных песен родилось во время Великой Отечественной войны. Песен, которые мы до сих пор поем, причем делаем с удовольствием, и фильмов, и произведений живописи, и музыки, и так далее. Все это рождалось, потому что люди творческие сталкивались с абсолютно уникальными ситуациями в жизни. И это побуждало их высказываться, писать или музыку писать», — добавил Путин.