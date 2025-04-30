Как в 2025 году принять участие в акции «Бессмертный полк» онлайн и где будут проходить шествия

Сохранить память о героях можно еще одним способом. Члены трудовых коллективов, спортивных команд, активисты общественных организаций, добровольцы и все желающие могут нанести на одежду портреты с фотографиями и именами участников Великой Отечественной войны. Затем с 1 по 11 мая участники, поддержавшие этот формат «Бессмертного полка», могут сделать фото и выложить их на своих страницах в социальных сетях с хэштегами #нашБессмертныйполк, #Портретгероянаодежде. Фотографии будут размещаться с помощью репоста на интернет-ресурсах «Бессмертного полка» России. Создать портрет героя можно в конструкторе фотографий.