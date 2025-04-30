Белстат сказал о разнице в оплате труда между мужчинами и женщинами

Скорректированный гендерный разрыв, впервые рассчитанный в 2024 году, учитывает такие факторы, как уровень образования, вид деятельности, стаж работы и другие индивидуальные характеристики. Этот показатель выявил разницу в 6% в пользу мужчин. Нескорректированный показатель, не учитывающий эти факторы, составил 26,8% в пользу мужчин, что выше показателя 2021 года (24,3%).