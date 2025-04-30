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Белстат сказал о разнице в оплате труда между мужчинами и женщинами

Белстат: разница в оплате труда у мужчин и женщин в стране составляет 6%

Источник: Комсомольская правда

Национальный статистический комитет Беларуси — Белстат сказал о разнице в оплате труда между мужчинами и женщинами. Данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

Для анализа гендерного неравенства в среднечасовой оплате, Белстат провел выборочное исследование, охватывающее различные организации, категории персонала и группы профессий. Были рассчитаны два показателя: скорректированный и нескорректированный гендерные разрывы в оплате труда.

Скорректированный гендерный разрыв, впервые рассчитанный в 2024 году, учитывает такие факторы, как уровень образования, вид деятельности, стаж работы и другие индивидуальные характеристики. Этот показатель выявил разницу в 6% в пользу мужчин. Нескорректированный показатель, не учитывающий эти факторы, составил 26,8% в пользу мужчин, что выше показателя 2021 года (24,3%).

Ранее Белстат отмечал, что в среднем женщины в Беларуси зарабатывают на 25% меньше мужчин. Эта разница объясняется тем, что женщины чаще заняты в секторах с более низкими зарплатами, например, в социальной сфере.

Традиционно, основными сферами занятости для женщин в Беларуси являются:

— Здравоохранение и социальные услуги (84% занятых — женщины).

— Образование (83,7% занятых — женщины).

— Финансовая и страховая деятельность (77,3% занятых — женщины).

Наименьшая доля женщин наблюдается в горнодобывающей промышленности (19,8%) и строительстве (14,1%).

Ранее сообщал, что Белстат: почти 70% белорусов заняты в экономике, причем мужчин больше, чем женщин.

Кроме того, Белстат сказал, что 57% белорусов работают в частных фирмах.

А еще мы сообщали, что тюльпановые поля зацвели в Беларуси.