Путин поделился, что о некоторых эпизодах ВОВ ему рассказывала мама

«Очень важно, когда в семье от одного поколения к другому передается информация… Мне моя мама рассказывала немного очень о некоторых эпизодах времен войны. Всем хорошо известно, они едва выжили во время блокады, в то время, когда отец воевал на фронте, и ребенка потеряли там маленького. Вот когда говорят люди, которым ты абсолютно доверяешь, полностью, то это, разумеется, доходит до сердца, как я говорил, и вызывает желание и самому что-то сделать для того, чтобы закрепить эти знания, закрепить эту важную информацию и передать дальше, поэтому самый верный способ — это то, что происходит в наших семьях», — сказал Путин на просветительском марафоне «Знание. Первые».