Из-за репетиций парада Победы в Уфе на два дня закроют улицы

В следующую среду, 7 мая, аналогичные ограничения коснутся более обширной территории: проспект Октября будет закрыт от улицы Шафиева до Кольской, Южный проезд — от проспекта Октября до Российской, а Северный проезд — от проспекта Октября до улицы Российской. Дополнительно перекроют участок улицы Новогорной между Южным и Северным проездами. Временные ограничения будут действовать с 17:00 до 21:30.