Из-за репетиций парада Победы в Уфе на два дня закроют улицы

В Уфе введут временные ограничения дорожного движения из-за репетиций праздничного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом горожан предупреждает уфимская мэрия.
Так, в воскресенье, 4 мая с 17:00 до 21:30 будет полностью перекрыт участок проспекта Октября, расположенный между Южным проездом и улицей Кольской. Одновременно ограничат движение по Северному проезду на отрезке от проспекта Октября до улицы Новогорной.
В следующую среду, 7 мая, аналогичные ограничения коснутся более обширной территории: проспект Октября будет закрыт от улицы Шафиева до Кольской, Южный проезд — от проспекта Октября до Российской, а Северный проезд — от проспекта Октября до улицы Российской. Дополнительно перекроют участок улицы Новогорной между Южным и Северным проездами. Временные ограничения будут действовать с 17:00 до 21:30.
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