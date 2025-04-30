Путин проводит встречу с Оливером Стоуном

Увидевшись, Путин и Стоун тепло поприветствовали друг друга. «Очень рад вас видеть!» — сказал Стоун на английском языке и спросил у президента РФ, как у него дела. «Все хорошо!» — заверил своего собеседника Путин, ответив тоже на английском языке.