Путин проводит встречу с Оливером Стоуном

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с американским режиссером Оливером Стоуном.
Она проходит на полях просветительского марафона «Знание. Первые». Ранее Путин и Стоун выступали здесь с лекциями.
Увидевшись, Путин и Стоун тепло поприветствовали друг друга. «Очень рад вас видеть!» — сказал Стоун на английском языке и спросил у президента РФ, как у него дела. «Все хорошо!» — заверил своего собеседника Путин, ответив тоже на английском языке.
Дальше они продолжили беседу не под камерами.
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.