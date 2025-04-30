Что изменится в России с 1 мая 2025 года: пенсии, долги по алиментам и блогинг

Повышение пенсий

С 1 мая в России в два раза увеличат выплаты гражданам, которые в апреле получили первую группу инвалидности.



Рост количества ветеранов

Статус теперь окажутся вправе получить сотрудники органов внутренних дел, войск нацгвардии, противопожарной службы, уголовно-исполнительной инспекции и следственного комитета.



Реестр должников по алиментам

С 24 мая список представит Федеральная служба приставов.



Уголовная ответственность за незаконные использование, передачу, сбор и хранение персональных данных граждан

С 30 мая нарушителям грозят до десяти лет лишения свободы и штраф до 20 миллионов рублей.



Расширение общероссийского классификатора видов экономической деятельности

С 1 мая там окажутся коды для блогеров. Таким образом деятельность контентмейкеров приравняют к трудовой.



Нововведения для московских курьеров

Сотрудников служб доставки обяжут зарегистрироваться в комплексной информационной системе «АРТ» и передвигаться по городу не быстрее 25 километров в час.



Изменения в параллельном импорте

С 8 мая из списка товаров исключат многие позиции брендов KIA и Hyundai.



Обновление кредитных историй

С 9 мая из информации вычеркнут сведения о местах рождения граждан.

