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Что изменится в России с 1 мая 2025 года: пенсии, долги по алиментам и блогинг

Крутые повороты в государственных законах вновь ожидают россиян с 1 мая 2025 года.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail
Девушка смотрит вдаль через багет
Источник: Freepik

Третий месяц весны произведет впечатление не только приятным отдыхом на майские праздники, но и переменами в жизни пенсионеров, ветеранов, алиментщиков, блогеров, курьеров, импортеров и других.

Изменения в социальной сфере

  • С 1 мая в России в два раза увеличат пенсию гражданам, которые в апреле получили первую группу инвалидности. Повышение выплаты произойдет автоматически.
  • Статус ветерана теперь окажутся вправе получить сотрудники органов внутренних дел, войск нацгвардии, противопожарной службы, уголовно-исполнительной инспекции и следственного комитета.

Изменения в правовой сфере

  • С 24 мая Федеральная служба приставов представит открытый реестр должников по алиментам. Сведения о неисправном плательщике удалят из списка только после полного погашения просроченных финансовых обязательств.
  • С 30 мая начнет действовать уголовная ответственность за незаконные использование, передачу, сбор и хранение персональных данных граждан. Нарушителям грозят до десяти лет лишения свободы и штраф до 20 миллионов рублей. При этом за неуведомление о работе с личными сведениями придется заплатить до трех миллионов рублей.

Изменения в бизнес-сфере

  • С 1 мая в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности окажутся коды для блогеров. Таким образом деятельность контентмейкеров приравняют к трудовой. Инфлюенсеры окажутся вправе получать господдержку малого бизнеса и судиться за нарушение авторских прав.
  • Курьеров Москвы обяжут зарегистрироваться в комплексной информационной системе «АРТ». Также в транспорте для доставки теперь непременно должны будут присутствовать две независимые тормозные системы, механизмы автоматического ограничения скорости и для установления местонахождения. Кроме того, передвигаться по городу курьеры быстрее 25 километров в час больше не смогут.
  • С 8 мая из списка товаров для параллельного импорта исключат многие позиции брендов KIA и Hyundai.

Изменения в финансовой сфере

  • С 9 мая в кредитные истории прекратят вписывать сведения о местах рождения граждан.
  • С 15 мая лицам из российской базы дропперов запретят переводить на карты других людей более 100 тысяч рублей в месяц.

Памятка россиянину: что изменится в России с 1 мая 2025 года

Повышение пенсий
С 1 мая в России в два раза увеличат выплаты гражданам, которые в апреле получили первую группу инвалидности.
Рост количества ветеранов
Статус теперь окажутся вправе получить сотрудники органов внутренних дел, войск нацгвардии, противопожарной службы, уголовно-исполнительной инспекции и следственного комитета.
Реестр должников по алиментам
С 24 мая список представит Федеральная служба приставов.
Уголовная ответственность за незаконные использование, передачу, сбор и хранение персональных данных граждан
С 30 мая нарушителям грозят до десяти лет лишения свободы и штраф до 20 миллионов рублей.
Расширение общероссийского классификатора видов экономической деятельности
С 1 мая там окажутся коды для блогеров. Таким образом деятельность контентмейкеров приравняют к трудовой.
Нововведения для московских курьеров
Сотрудников служб доставки обяжут зарегистрироваться в комплексной информационной системе «АРТ» и передвигаться по городу не быстрее 25 километров в час.
Изменения в параллельном импорте
С 8 мая из списка товаров исключат многие позиции брендов KIA и Hyundai.
Обновление кредитных историй
С 9 мая из информации вычеркнут сведения о местах рождения граждан.
Ограничения на переводы для дропперов
С 15 мая лицам из соответствующей российской базы запретят переправлять на карты других людей более 100 тысяч рублей в месяц.