Что изменится в России с 1 мая 2025 года: пенсии, долги по алиментам и блогинг

Третий месяц весны произведет впечатление не только приятным отдыхом на майские праздники, но и переменами в жизни пенсионеров, ветеранов, алиментщиков, блогеров, курьеров, импортеров и других.
Изменения в социальной сфере
- С 1 мая в России в два раза увеличат пенсию гражданам, которые в апреле получили первую группу инвалидности. Повышение выплаты произойдет автоматически.
- Статус ветерана теперь окажутся вправе получить сотрудники органов внутренних дел, войск нацгвардии, противопожарной службы, уголовно-исполнительной инспекции и следственного комитета.
Изменения в правовой сфере
- С 24 мая Федеральная служба приставов представит открытый реестр должников по алиментам. Сведения о неисправном плательщике удалят из списка только после полного погашения просроченных финансовых обязательств.
- С 30 мая начнет действовать уголовная ответственность за незаконные использование, передачу, сбор и хранение персональных данных граждан. Нарушителям грозят до десяти лет лишения свободы и штраф до 20 миллионов рублей. При этом за неуведомление о работе с личными сведениями придется заплатить до трех миллионов рублей.
Изменения в бизнес-сфере
- С 1 мая в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности окажутся коды для блогеров. Таким образом деятельность контентмейкеров приравняют к трудовой. Инфлюенсеры окажутся вправе получать господдержку малого бизнеса и судиться за нарушение авторских прав.
- Курьеров Москвы обяжут зарегистрироваться в комплексной информационной системе «АРТ». Также в транспорте для доставки теперь непременно должны будут присутствовать две независимые тормозные системы, механизмы автоматического ограничения скорости и для установления местонахождения. Кроме того, передвигаться по городу курьеры быстрее 25 километров в час больше не смогут.
- С 8 мая из списка товаров для параллельного импорта исключат многие позиции брендов KIA и Hyundai.
Изменения в финансовой сфере
- С 9 мая в кредитные истории прекратят вписывать сведения о местах рождения граждан.
- С 15 мая лицам из российской базы дропперов запретят переводить на карты других людей более 100 тысяч рублей в месяц.
Памятка россиянину: что изменится в России с 1 мая 2025 года
|Повышение пенсий
|С 1 мая в России в два раза увеличат выплаты гражданам, которые в апреле получили первую группу инвалидности.
|Рост количества ветеранов
|Статус теперь окажутся вправе получить сотрудники органов внутренних дел, войск нацгвардии, противопожарной службы, уголовно-исполнительной инспекции и следственного комитета.
|Реестр должников по алиментам
|С 24 мая список представит Федеральная служба приставов.
|Уголовная ответственность за незаконные использование, передачу, сбор и хранение персональных данных граждан
|С 30 мая нарушителям грозят до десяти лет лишения свободы и штраф до 20 миллионов рублей.
|Расширение общероссийского классификатора видов экономической деятельности
|С 1 мая там окажутся коды для блогеров. Таким образом деятельность контентмейкеров приравняют к трудовой.
|Нововведения для московских курьеров
|Сотрудников служб доставки обяжут зарегистрироваться в комплексной информационной системе «АРТ» и передвигаться по городу не быстрее 25 километров в час.
|Изменения в параллельном импорте
|С 8 мая из списка товаров исключат многие позиции брендов KIA и Hyundai.
|Обновление кредитных историй
|С 9 мая из информации вычеркнут сведения о местах рождения граждан.
|Ограничения на переводы для дропперов
|С 15 мая лицам из соответствующей российской базы запретят переправлять на карты других людей более 100 тысяч рублей в месяц.