Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поддержал идею о создании мемориала в память о волонтерах

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания в Курской области мемориала в память о волонтерах спецоперации.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: РИА Новости

Участница марафона «Знание. Первые» волонтер и студентка Курского государственного университета Ангелина Ужиковская попросила президента рассмотреть вопрос о создании в курском регионе мемориала, посвященного волонтерам специальной военной операции.

«Сделаем все, чтобы вас поддержать. И вы предложили мемориал создать — так и сделаем», — сказал Путин в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».

Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.