Путин поддержал идею о создании мемориала в память о волонтерах

Участница марафона «Знание. Первые» волонтер и студентка Курского государственного университета Ангелина Ужиковская попросила президента рассмотреть вопрос о создании в курском регионе мемориала, посвященного волонтерам специальной военной операции.
«Сделаем все, чтобы вас поддержать. И вы предложили мемориал создать — так и сделаем», — сказал Путин в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.