Чиновники в Тольятти ищут замену ярмарке, ранее убранной с Центральной площади

Продолжается поиск нового месторасположения для популярной ярмарки в Тольятти, которая раньше находилась на Центральной площади в Старом городе.
Как сообщает «Коммерсант Волга» практически все муниципальные земли в городе давно проданы частным лицам, поэтому свободные участки отсутствуют.
Уже рассматривалось несколько возможных адресов для переноса ярмарки. Последним вариантом была площадка возле ТЦ «Юность» на проспекте Ленина, однако эта территория принадлежит частному владельцу, с которым не удалось достичь соглашения.
Также звучало предложение переместить ярмарочные павильоны на территорию Колхозного рынка, но выяснилось, что сделать это юридически нельзя.
Предприниматели, продававшие товары на ярмарке, могли бы самостоятельно арендовать помещения на рынке, но пока такой инициативы не проявили.
Сейчас рассматривается ещё одна потенциальная локация рядом с троллейбусным парком на улице Родины. Однако и этот земельный участок является объектом частной собственности, что вновь усложняет ситуацию.
Важные новости Самары и области! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!