Грозу, дождь и сильный ветер ожидают в Самарской области ночью 1 мая

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в губернии в начале нового месяца.
Специалисты учреждения уточнили: в Самарской области ночью 1 мая будет облачно с прояснениями. Прогнозируют кратковременный дождь. На некоторых участках региона даст о себе знать гроза.
При этом температура воздуха в начале субботы составит от +5 до +10 градусов по Цельсию. Ветер обещают юго-западный с порывами примерно от 7 до 12 метров в секунду. Местами усилится до 15−20.
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