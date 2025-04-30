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Грозу, дождь и сильный ветер ожидают в Самарской области ночью 1 мая

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в губернии в начале нового месяца.

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в губернии в начале нового месяца.

Специалисты учреждения уточнили: в Самарской области ночью 1 мая будет облачно с прояснениями. Прогнозируют кратковременный дождь. На некоторых участках региона даст о себе знать гроза.

При этом температура воздуха в начале субботы составит от +5 до +10 градусов по Цельсию. Ветер обещают юго-западный с порывами примерно от 7 до 12 метров в секунду. Местами усилится до 15−20.

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